закрыть
25 января 2024, четверг, 22:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские нацгвардейцы точным сбросом с дрона уничтожили танк

  • 25.01.2024, 21:40
Украинские нацгвардейцы точным сбросом с дрона уничтожили танк

Видео.

Бойцы Национальной гвардии решили проверить, далеко ли российские танки могут заехать без экипажа. После чего уничтожили оккупантов вместе с их техникой.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Клименко сообщил, что проводя аэроразведку, нацгвардейцы обнаружили два танка оккупантов. Первый был подбит еще накануне, а второй прибыл эвакуировать «вражеское железо».

«Мастерство гвардейцев позволило на ходу попасть в место, где располагался механик-водитель ведущего танка», - сообщил министр.

По словам Клименко, после того, как оба танка стали неуправляемыми, они еще проехали несколько метров, после чего таки свалились в реку.

«Там их окончательно и уничтожили нацгвардейцы. Как это было — смотрите на кадрах с передовой на восточном направлении», - добавил он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип