Украинские нацгвардейцы точным сбросом с дрона уничтожили танк 25.01.2024, 21:40

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Бойцы Национальной гвардии решили проверить, далеко ли российские танки могут заехать без экипажа. После чего уничтожили оккупантов вместе с их техникой.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Клименко сообщил, что проводя аэроразведку, нацгвардейцы обнаружили два танка оккупантов. Первый был подбит еще накануне, а второй прибыл эвакуировать «вражеское железо».

«Мастерство гвардейцев позволило на ходу попасть в место, где располагался механик-водитель ведущего танка», - сообщил министр.

По словам Клименко, после того, как оба танка стали неуправляемыми, они еще проехали несколько метров, после чего таки свалились в реку.

«Там их окончательно и уничтожили нацгвардейцы. Как это было — смотрите на кадрах с передовой на восточном направлении», - добавил он.