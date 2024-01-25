В минских школах родителей просят подписать согласие на простое медвмешательство 3 25.01.2024, 22:10

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Иллюстративное фото

Что это значит.

Мама третьеклассника одной из столичных школ рассказала агентству «Минск-Новости», что ее сын принес домой «добровольное согласие на простое медицинское вмешательство». В документе лечащий врач доступно рассказывает о состоянии здоровья юного пациента и целях медицинского вмешательства. Но о каком конкретно вмешательстве идет речь, в форме не указано. Что это за бумажка, рассказала главврач 23-й детской поликлиники Марина Пильчук.

Фотография добровольного согласия на простое медицинское вмешательство. Январь 2024 года.

— Формулировка вызвала много вопросов у родителей. Если документ подпишем, то значит ли это, что ребенку будут без ведома мамы и папы делать прививки? — задалась вопросом минчанка. — С другой стороны, если все же не поставить подпись в «разрешении», значит ли это, что медпомощь школьнику оказываться и вовсе не будет?

Следует отметить, что в период вакцинации родители дают письменное согласие или отказ на прививку ребенку. Но в этом случае форма документа иная.

Главврач 23-й городской детской поликлиники Марина Пильчук заверила, что ничего странного в этом нет. Она сослалась на приказ Минздрава «Об обеспечении оказания медицинской помощи обучающимся в возрасте до 18 лет».

— Необходимое условие для оказания медицинской помощи ученику в школе — это наличие предварительного информированного добровольного согласия законного представителя либо самого ребенка, если он достиг 14 лет, — отмечает Марина Пильчук.

То есть с 14 до 18 лет дети могут самостоятельно давать согласие на простое медицинское вмешательство. Кроме того, не менее важным в этой истории является и постановление Минздрава № 49 «Об установлении перечня простых медицинских вмешательств». Оно регламентирует, какие манипуляции являются тем самым простым медицинским вмешательством, разрешение на которое необходимо подписать или не подписать родителям.

В этом перечне более 1100 различных позиций, например: применение грелки, компресс на кожу, взятие крови из пальца, перевязка при переломе костей, постановка горчичников и др.

— Даже измерить температуру тела ребенка, артериальное давление, осмотреть на чесотку — это простое медицинское вмешательство. Таким образом, не получив согласия на это от родителей, работа медслужбы будет блокироваться. Мы не сможем обратившемуся в медкабинет ребенку измерить давление или температуру, — пояснила Марина Пильчук. — Одно дело, когда мама приводит сына в поликлинику к врачу, и ее приход подразумевает готовность к осмотру у доктора. Но когда ребенка отдают в школу, и он там без родителя, то это абсолютно правильно — получить такое согласие на простое медицинское вмешательство.

По словам главврача, разъяснения по поводу нового документа направлены руководителям учреждений образования. Их задача — донести информацию до родителей. При этом специалист подчеркнула, что данное «разрешение» не является согласием на прививку. Последнее — совершенно иная форма и регламентируется другим нормативным документом — по организации иммунопрофилактики детскому населению.