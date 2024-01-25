Усик и Фьюри стали пиратами в новом постере к бою 25.01.2024, 22:24

Организаторы боксерского шоу продолжают подогревать интерес к поединку за звание абсолютного чемпиона мира.

Были ковбоями, а теперь стали пиратами. Организаторы боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелой категории опубликовали новый постер в поединке.

На этот раз обладатель титулов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри взирают на болельщиков словно актеры фильма Пираты Карибского моря.

Британец и украинец изображены в роли настоящих флибустьеров.

Поединок Фьюри и Усика состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.