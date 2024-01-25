Эрдоган одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО 1 25.01.2024, 22:37

Реджеп Тайип Эрдоган

На пути Швеции в НАТО осталась только Венгрия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию парламентом страны членства Швеции в Северноатлантическом альянсе.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на документ, официально опубликованный в правительственной газете Resmigazete.

«Ратификация «Протокола о присоединении Королевства Швеция к Североатлантическому договору», подписанного в Брюсселе 5 июля 2022 года, была одобрена. Положения настоящего закона вводятся в действие президентом Республики», - говорится в документе.

Вступление Швеции в НАТО ожидается уже около полутора лет. Ранее Стокгольм планировал вступить в Альянс вместе с Финляндией, но Хельсинки вступили в НАТО в июне 2023 года, а заявку Швеции ратифицировали все страны НАТО, кроме Венгрии.

Будапешт обещал, что он не будет последним, кто ратифицирует заявку Швеции. Однако голосование в венгерском парламенте несколько раз переносилось. Венгерские политики требуют объяснений по поводу критики демократического развития страны, аналогичной обеспокоенности, выраженной многими другими европейскими политиками.

23 января парламент Турции ратифицировал заявление Швеции на вступление в НАТО, а премьер Венгрии Виктор Орбан призвал собственный парламент к аналогичному шагу.