В Дагестане волонтеры освободили из рабства белоруса 25.01.2024, 23:16

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Минчанина «купили» за 35 тысяч российских рублей.

Белоруса освободили из рабства на кирпичном заводе в Дагестане. Об этом со ссылкой на активистку движения «Альтернатива» Эльвиру Магомедову сообщает «Поток».

Женщина рассказала, как, рискуя своей жизнью, сумела перехватить пострадавшего у злоумышленников. Шестеро мужчин, которые удерживали на кирпичном заводе вблизи Каспийска гражданина Беларуси, преследовали ее и били по стеклам ее машины.

На видео белорус рассказал, что его зовут Дмитрий, он из Минска. На Ярославском вокзале ему предложили работу на складе, но в итоге привезли на кирпичный завод. Там у минчанина забрали документы и сказали, что купили его за 35 000 российских рублей (около 400 долларов по текущему курсу). Он якобы должен отработать три месяца, и тогда ему вернут документы.