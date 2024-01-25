Международное общество прав человека раскритиковало Лукашенко 25.01.2024, 23:32

МОПЧ призвало незамедлительно освободить всех политзаключенных.

Международное общество прав человека (МОПЧ) резко раскритиковало массовые облавы и задержания активистов в Беларуси в последние дни. «По всей стране задержаны не менее 70 человек. Пока внимание мира приковано к войнам в Украине и на Ближнем Востоке, диктатор Лукашенко пользуется случаем, чтобы еще сильнее запугать критиков по всей стране. Под ударом родственники политзаключенных. В некоторых случаях задерживают целые семьи», — заявил в четверг, 25 января, председатель МОПЧ Эдгар Ламм.

Правозащитная организация призвала незамедлительно освободить всех политзаключенных в Беларуси. В заявлении МОПЧ отмечается, что обыски в Беларуси проводились по подозрению в «финансировании экстремистской деятельности» и «участии в экстремистском формировании». Некоторым задержанным заявили, что облавы проводятся в связи с признанием инициативы INeedHelpBy, которая помогает оплатить продукты семьям репрессированных и соотечественникам в тяжелой финансовой ситуации после репрессий, экстремистской.

Ранее правозащитный центр «Весна» сообщил, что в Беларуси всего за одни сутки — 23 января — были задержаны 84 человека. После массовых протестов, вызванных тем, что Лукашенко объявил себя «победителем» президентских выборов в августе 2020 года, власти Беларуси жестко расправляются с противниками режима. Остальные участники той предвыборной кампании оказались за решеткой либо вынуждены были бежать из страны. По сведениям МОПЧ, в тюрьмах Беларуси все еще содержатся тысячи людей, которые участвовали тогда в акциях протеста.