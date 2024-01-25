Bloomberg: Путин по неофициальным каналам предлагает США обсудить меры безопасности для Киева 25.01.2024, 23:36

Правитель РФ не против рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса для Украины.

Владимир Путин дает понять США, что готов обсудить завершение войны в Украине. Как сообщают источники Bloomberg, российский президент сигнализирует через неофициальные каналы, что готов обсудить будущие меры безопасности для Киева.

Собеседники издания, близкие к Кремлю, сообщили, что сигналы были переданы высокопоставленным американским чиновникам в декабре через посредника, которого они отказались называть. По их словам, Путин, не против рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса для Украины и даже отказаться от противодействия потенциальному членству в НАТО — угроза которого была центральным обоснованием для вторжения. Однако встречные условия включают пункты, которые Киев категорически отвергает — признание контроля Кремля над территориями, которые он оккупировал с 2014 года, что составляет примерно 18% Украины.

Американские чиновники, беседовавшие с Bloomberg, дали понять, что настроены скептически. «Мы не знаем о предполагаемых изменениях в позиции России», — прокомментировала представительница Совета национальной безопасности США Адриенн Уотсон. Она подчеркнула, что решение о том, когда и как вести переговоры с Россией, будет принимать Украина.

О скрытых сигналах России Западу в декабре сообщала газета The New York Times. Источники издания сообщали, что с сентября Путин через посредников сообщает, что готов к прекращению огня при определенных условиях.

Официально Путин выражает позицию, которая кардинально отличается от той, которую передают источники Bloombergh. «Я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о её нейтральном статусе», – говорил Путин на пресс-конференции в декабре, напоминая о заявленных Кремлем целях войны.