закрыть
25 января 2024, четверг, 23:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Путин по неофициальным каналам предлагает США обсудить меры безопасности для Киева

  • 25.01.2024, 23:36
Bloomberg: Путин по неофициальным каналам предлагает США обсудить меры безопасности для Киева

Правитель РФ не против рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса для Украины.

Владимир Путин дает понять США, что готов обсудить завершение войны в Украине. Как сообщают источники Bloomberg, российский президент сигнализирует через неофициальные каналы, что готов обсудить будущие меры безопасности для Киева.

Собеседники издания, близкие к Кремлю, сообщили, что сигналы были переданы высокопоставленным американским чиновникам в декабре через посредника, которого они отказались называть. По их словам, Путин, не против рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса для Украины и даже отказаться от противодействия потенциальному членству в НАТО — угроза которого была центральным обоснованием для вторжения. Однако встречные условия включают пункты, которые Киев категорически отвергает — признание контроля Кремля над территориями, которые он оккупировал с 2014 года, что составляет примерно 18% Украины.

Американские чиновники, беседовавшие с Bloomberg, дали понять, что настроены скептически. «Мы не знаем о предполагаемых изменениях в позиции России», — прокомментировала представительница Совета национальной безопасности США Адриенн Уотсон. Она подчеркнула, что решение о том, когда и как вести переговоры с Россией, будет принимать Украина.

О скрытых сигналах России Западу в декабре сообщала газета The New York Times. Источники издания сообщали, что с сентября Путин через посредников сообщает, что готов к прекращению огня при определенных условиях.

Официально Путин выражает позицию, которая кардинально отличается от той, которую передают источники Bloombergh. «Я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о её нейтральном статусе», – говорил Путин на пресс-конференции в декабре, напоминая о заявленных Кремлем целях войны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип