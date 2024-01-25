В Испании 25 января фиксировали до +30°C 25.01.2024, 23:46

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Ночные температуры также были выше нормы.

Температура во многих регионах Испании 25 января поднялась выше +20°C из-за массы горячего воздуха, приведя к необычно теплой погоде в этот месяц года.

Об этом сообщает AFP.

Температура достигла или превысила 20 градусов по Цельсию на почти 400 метеорологических станциях Испании, то есть почти половине всех метеостанций страны.

Среди прочего, столбик термометра поднялся до +29,5°C в Валенсии, +28,5°C – в Мурсии и +27,8°C вблизи Малаги. Такие температуры в Испании обычно наблюдаются в июне.

Ночные температуры также были выше нормы. Ртутный столбик не опустился лишь чуть ниже +10°C на небольшом горнолыжном курорте Пуэрто-де-Навасеррада вблизи Мадрида, расположенном на высоте 1900 метров над уровнем моря.

Исследователь Университета Валенсии Дэвид Корелл заявил, что волна жары была вызвана присутствием мощного антициклона над Средиземным морем.

«Пока нет исследований, которые бы оценивали долгосрочную тенденцию такого типа событий, но очевидно, что мы будем сталкиваться с подобными аномальными ситуациями все чаще и чаще», – сказал он AFP.

Жара приходит в Испанию на фоне длительной засухи, охватившей большую часть страны, особенно северо-восточный регион Каталонии и юго-западный регион Андалусии.