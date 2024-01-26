В Беларуси уроженца Украины приговорили к трем годам колонии 26.01.2024, 0:43

За оскорбление Лукашенко.

В Беларуси суд Лиозненского района приговорил уроженца Украины Владимира Лисицу к трем годам колонии общего режима по делу об оскорблении диктатора Александра Лукашенко.

Об этом сообщает «Витебская весна».

Осужденного также признали виновным в оскорблении представителей власти. Помимо лишения свободы суд назначил мужчине штраф в сумме 7400 белорусских рублей (2260 долларов).

Также Лисица должен выплатить по три тысячи белорусских рублей (916 долларов) генпрокурору Беларуси Андрею Шведу и «депутату» Новополоцкого городского совета Игорю Медзведскому в качестве «морального ущерба».

По данным следствия, осужденный мужчина писал к постам в российской соцсети Одноклассники «нецензурные комментарии» в адрес Лукашенко, военкома Гомельской области и нескольких депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

В суде Лисица, как отмечают правозащитники, свою вину признал, а о возмещении морального вреда генпрокурору Беларуси и «депутату» горсовета сказал, что это «чрезмерные суммы».

Владимир Лисица — уроженец Сумской области. В сентябре 2023 года прокуратура Лиозненского района признала страницу мужчины в сети «Одноклассники» экстремистским материалом за размещенные на ней антивоенные посты и аватарку с украинским флагом.