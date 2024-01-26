Яхту Медведчука передадут Украине 26.01.2024, 1:06

Так решил хорватский суд.

Яхту кума Путина Виктора Медведчука Royal Romance передадут Украине — такое решение принял окружной суд города Сплит в Хорватии, сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов Украины (АРМА).

«Решение передать судно Royal Romance Украине было принято на основании запроса о международно-правовой помощи. Получены заверения, что Хорватия ожидает скорейшей передачи судна Украине. По мнению хорватской стороны, правовых препятствий для осуществления этого намерения нет», — сообщили в АРМА.

Все это время суперяхта, которая стоит ориентировочно 200 миллионов долларов, находится в пункте дислокации у причала верфи Adria Docks в городе Трогир.

По сообщению Министерства моря, транспорта и инфраструктуры Республики Хорватия, яхта временно отчалила для подтверждения ее технических способностей, плавучести и работы двигателей.

«Проведение этих мер состоялось по решению Окружного суда. Для обеспечения законности во время технической проверки наблюдение осуществляется Капитаном порта с участием полицейских Хорватии», — отметили в агентстве.