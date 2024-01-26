Франция пополнила список помощи Украине двумя аналогами HIMARS 26.01.2024, 3:09

Ранее уже было передано два образца такого оружия.

Франция передала Украине четыре РСЗО LRU, которые являются аналогами американского М270 и HIMARS, а не два, как считалось ранее. Об этом сообщил глава коалиции «Артиллерия для Украины», генерал Жан-Мишель Гийотон, в интервью пресс-службе Минобороны Франции.

«Артиллерия является частью истории Франции. Мы можем вернуться ко временам Людовика XIV и созданию первого артиллерийского полка в 1671 году. Более того, этот полк сегодня обеспечивает обучение украинских артиллеристов.

Франция имеет право возглавить эту коалицию с учетом переданной Украине артиллерийской техники: около тридцати «Цезарей», тогда как у нас было всего 75, четыре пусковые установки залпового огня LRU, пушки TRF1 и минометы калибра 120 миллиметров», - сказал генерал.

Как известно, в отчете о военной помощи Украине за 2022 год Минобороны Франции сообщало только о двух переданных ВСУ системах LRU. Таким образом, можно сделать заключение, что после этого следовала еще одна поставка, о которой не объявляли в СМИ.