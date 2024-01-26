США решили ужесточить санкции против Лукашенко 1 26.01.2024, 8:22

6,674

В Госдепе прокомментировали рейды белорусских силовиков.

США намерены ужесточать санкции, а также принимать иные меры против Беларуси и ее властей во главе с Александром Лукашенко. Об этом говорится в письменном заявлении, опубликованном на сайте американского ведомства.

«США осуждают недавние рейды режима Лукашенко, задержания и в целом продолжающиеся атаки режима против прав человека и демократических устремлений народа Беларуси», — сказано в документе.

Власти США «продолжат призывать режим к ответу путем введения санкций и другими методами за жесткие внутренние репрессии и поддержку войны России против Украины».

Ранее с призывом к новым санкциям и осуждением белорусских властей выступили в МИД Польши и верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Напомним, массовый рейд по бывшим политическим заключенным и родственникам нынешних проходит с 23 января. Людей допрашивают и задерживают. Правозащитникам известно о не менее 100 таких фактах.