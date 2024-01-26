«Анекдот чистой воды»: как гражданский дрон заставил Кадырова с сыном бежать из Мариуполя 26.01.2024, 8:28

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Всплыли новые детали громкой истории.

Глава Чечни Рамзан Кадыров несколько дней находился в оккупированном Мариуполе. Глава Чечни приехал в разрушенный город, чтобы добиться назначения своего сына Адама на должность гауляйтера города.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал «24 Каналу», что в понедельник, 22 января, Кадыров провел совещание в городской оккупационной администрации, а после отправился в Филармонию, где должен был представлять 16-летнего Адама как «главу администрации» города, однако планам помешал обычный дрон.

Андрющенко отметил, что в Мариуполь также привезли других гражданских чеченцев. А охраняли Кадырова не бойцы из подразделения «Ахмат», а из разведывательной группировки «Каскад».

«И что-то им не понравилось. Это очень смешная ситуация. Почему? Они настолько скрывали его визит от обычных мариупольцев, опасаясь провокаций, что не было перекрытия улиц и больших кортежей. Мало людей знали. Внешних признаков не было для обычных граждан», – сказал советник мэра Мариуполя.

Поэтому рядовые мариупольцы начали показательный турнир по футболу, и подняли дрон для съемки. Россияне, увидев объект, решили, что БПЛА следит за передвижением Рамзана Кадырова и быстро эвакуировали его с сыном из Мариуполя.

«Анекдот чистой воды. Такие себе «Ахмат-сила». После того он должен был отправиться в Бердянск, но не знаю, доехали ли они туда. Но в Мариуполе больше ни его, ни его сына не было. И теперь они «тягаются» в Кремле, кто же будет возглавлять Мариуполь», – подытожил Петр Андрющенко.