В Минске прорвало трубопровод: часть домов осталась без горячей воды и отопления

В Минске прорвало трубопровод: часть домов осталась без горячей воды и отопления1
- 26.01.2024, 8:31
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Коммунальный коллапс произошел районе улицы Острошицкой.
«Минскэнерго» сообщило, что устранило прорыв трубопровода в районе улицы Острошицкой в Минске. Все отключенные от горячего водоснабжения и отопления потребители были подключены в 2:35.
Об аварии стало известно в четверг вечером.
Информация о выбросе воды на поверхность в районе улицы Острошицкая, вызванном повреждением трубопровода, поступила в диспетчерскую «Минскэнерго» в 21:50.
В течение 25 минут повреждение было локализовано и начались восстановительные работы.
От отопления и горячего водоснабжения были отключены 18 жилых домов на улицах Городецкая, Острошицкая, Ложинская и проспекте Независимости, два детсада и школа, а также три административных здания.
К 2:15 ремонт на участке квартальной тепловой сети был окончен.