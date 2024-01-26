В Минске прорвало трубопровод: часть домов осталась без горячей воды и отопления 1 26.01.2024, 8:31

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Коммунальный коллапс произошел районе улицы Острошицкой.

«Минскэнерго» сообщило, что устранило прорыв трубопровода в районе улицы Острошицкой в Минске. Все отключенные от горячего водоснабжения и отопления потребители были подключены в 2:35.

Об аварии стало известно в четверг вечером.

Информация о выбросе воды на поверхность в районе улицы Острошицкая, вызванном повреждением трубопровода, поступила в диспетчерскую «Минскэнерго» в 21:50.

В течение 25 минут повреждение было локализовано и начались восстановительные работы.

От отопления и горячего водоснабжения были отключены 18 жилых домов на улицах Городецкая, Острошицкая, Ложинская и проспекте Независимости, два детсада и школа, а также три административных здания.

К 2:15 ремонт на участке квартальной тепловой сети был окончен.