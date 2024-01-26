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Житель РФ призвал Казахстан освободить Астрахань от власти Кремля

  • 26.01.2024, 8:35
  • 3,628
Житель РФ призвал Казахстан освободить Астрахань от власти Кремля

И заявил, что это исконно казахская земля.

Против юного жителя Астраханского края в РФ возбудили уголовное дело «по факту призывов к терроризму». Поводом стало видео, опубликованное в собственном канале юноши.

На канал Сергея подписано чуть более трех тысяч человек, пишут в российских оппозиционных пабликах. Однако молодого человека обвиняют по второму пункту статьи (призывы, сделанные с помощью СМИ), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на семь лет.

Сейчас Сергей удалил упомянутое видео. Он находится в Грузии. Но силовики в РФ считают, что юноша может быть в Украине в рядах «Легиона Свобода России».

Дело в том, что в своем видео Сергей напомнил о происходящем в Белгородской области словами, что «наши люди начали освобождать собственные территории». Сергей также призвал Казахстан освободить Астрахань по примеру действий «Легиона» в Белгороде.

«Астрахань является изначально казахской землей. Пользуйтесь случаем, освободите ее от фашистских властей Путина, который погубил все наши земли, который сделал все для того, чтобы пожилые люди, дети и просто люди жили в полном д…ме», – сказал Сергей, обращаясь к граждан Казахстана

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