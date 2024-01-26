закрыть
26 января 2024, пятница, 9:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава СВР заявил о подготовке революции в России

1
  • 26.01.2024, 8:41
  • 3,704
Глава СВР заявил о подготовке революции в России

Нарышкин обвинил в этом Запад.

Западные разведывательные службы «искренне поверили» в могущество своей технологии по свержению «неугодных режимов» и намерены устроить революцию в России, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, у Запада наблюдается «головокружение от успехов».

После решения президента РФ Владимира Путина вторгнуться в Украину и перехода конфликта в затяжную войну представители российской элиты допускали смену власти в России. Как рассказывали The Washington Post собеседники в российском правительстве осенью 2022 года, многие во власти не хотят войны и «никто не доволен статус-кво».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип