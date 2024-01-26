Глава СВР заявил о подготовке революции в России 1 26.01.2024, 8:41

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Нарышкин обвинил в этом Запад.

Западные разведывательные службы «искренне поверили» в могущество своей технологии по свержению «неугодных режимов» и намерены устроить революцию в России, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, у Запада наблюдается «головокружение от успехов».

После решения президента РФ Владимира Путина вторгнуться в Украину и перехода конфликта в затяжную войну представители российской элиты допускали смену власти в России. Как рассказывали The Washington Post собеседники в российском правительстве осенью 2022 года, многие во власти не хотят войны и «никто не доволен статус-кво».