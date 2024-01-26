Бюджет прожиточного минимума в Беларуси рассчитали по новой формуле 26.01.2024, 8:54

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Она будет действовать с 1 февраля по 30 апреля.

Министерство труда и социальной защиты постановлением №1 от 23 января утвердило бюджет прожиточного минимума в ценах декабря 2023 года.

Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Новые значения БПМ будут действовать с 1 февраля по 30 апреля.

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения составит 406,74 рубля. Он увеличивается на 38,95 рубля. Впервые БПМ рассчитали по новой формуле. С 1 декабря 2023 года правительство пересмотрело наборы продуктов питания, используемые для расчета социального норматива. Тогда Минтруда анонсировало, что только за счет этих изменений размер БПМ должен вырасти на 8%.

Бюджет прожиточного минимума по группам населения с 1 февраля составит:

для трудоспособного населения — 434,6 рубля (+29,33 рубля),

для пенсионеров — 298,43 рубля (+25,17 рубля),

для детей до 3 лет — 260,39 рубля (+23,05рубля),

для детей от 3 до 6 лет — 349,09 рубля (+23,98 рубля),

для детей от 6 до 18 лет — 406,03 рубля (+12,69 рубля).

К бюджету прожиточного минимума в Беларуси привязаны отдельные виды пенсий, надбавки и повышения их, а также некоторые социальные выплаты, в том числе:

размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей;

повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров;

доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;

пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;

социальные пенсии.