МИД Литвы предложил ужесточить контроль белорусов на границе 26.01.2024, 9:07

При этом будут и исключения.

Министерство иностранных дел Литвы предлагает еще на год продлить ограничения для граждан Беларуси и России. При этом контроль белорусов на границе предполагается усилить.

В прошлом году в Литве отменили чрезвычайное положение на границе, в рамках которого действовали ограничения в отношении выдачи виз россиянам, а также некоторые другие меры, в том числе в отношении белорусов. При этом был принят закон, в который перенесли данные ограничения, а также добавили некоторые новые. Он действует до 2 мая 2024 года. МИД Литвы предлагает продлить срок его действия до 2 мая 2025 года, сообщает BNS.

Одновременно предлагается при пересечении гражданами Беларуси границы по шенгенской визе дополнительно оценивать риск их пребывания в Литве для общественного порядка, внутренней безопасности, здоровья населения или международных отношений. Сейчас такая дополнительная проверка проводится в отношении россиян на второй линии контроля в пунктах пропуска. Предлагается, чтобы такую же проверку проводили и в отношении белорусов. При этом будут и исключения. Они будут сделаны для членов семей граждан Литвы и других стран ЕС, членов экипажей, осуществляющих международные перевозки, прибывающих по гуманитарным соображениям, а также для членов их семей.

Напомним, в соответствии с действующим законом, россияне и белорусы ограничены в возможности получения литовских виз и статуса электронного резидента, но граждане России дополнительно ограничены в возможности приезжать в Литву и приобретать недвижимость, а их заявления на вид на жительство в Литве также временно не принимаются.

Часть литовских политиков, включая президента Гитанаса Науседу, выступают за то, чтобы полностью уравнять ограничения для белорусов и россиян. Однако эта позиция не нашла поддержки в Сейме в прошлом году.

Недавно председатель комитета по нацбезопасности Лауринас Кащюнас и еще два депутата-консерватора зарегистрировали законопроект, предполагающий ограничения на выдачу ВНЖ для вновь прибывших белорусов, а также некоторые другие меры. При этом сам Кащюнас позднее признал, что его инициатива вряд ли наберет в парламенте нужное количество голосов.