«По-моему, это хамство на дороге» 2 26.01.2024, 10:00

2,286

Водители в Могилевской области попытались «дать угла» на заснеженной дороге.

Госавтоинспекция Могилевской области опубликовала видеоподборку, в которой водители попытались «дать угла» на заснеженной дороге.

Получилось у всех по-разному, кто-то «дрифтанул» на микроавтобусе, а кто-то даже попал в ДТП. ГАИ предупредила, что не оставит подобные действия без внимания. На сколько базовых можно попасть?

Хуже всех дрифт закончился для 22-летнего водителя Cadillac: он врезался в припаркованный микроавтобус.

«Водитель будет привлечен к административной ответственности за создание аварийной обстановки, это предусматривает лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере от 5 до 20 базовых величин», – сообщили в ГАИ.

Выражение «дать угла» в применении к вождению используют для обозначения действия быстрого ускорения автомобиля, резкого изменения направления движения.

А вот здесь – про дрифт и «хамство»

Один из водителей Минска рассказал Onlíner, что увидел что-то вроде уличного дрифта в исполнении микроавтобуса – на улице Плеханова в районе пересечения с проспектом Рокоссовского.

«Я очень сильно удивился такой манере вождения. По-моему, это хамство на дороге. За рулем был мужчина на вид 30-40 лет. Я с ним поравнялся, но он только помахал мне руками. И в таком же стиле газанул налево по Плеханова», – прокомментировал автор видео.

Мужчина рассудил, что водитель микроавтобуса «даже не понял, зачем я ему сигналю фарами и пытаюсь проехать по своей полосе».