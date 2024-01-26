«По-моему, это хамство на дороге»2
- 26.01.2024, 10:00
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Водители в Могилевской области попытались «дать угла» на заснеженной дороге.
Госавтоинспекция Могилевской области опубликовала видеоподборку, в которой водители попытались «дать угла» на заснеженной дороге.
Получилось у всех по-разному, кто-то «дрифтанул» на микроавтобусе, а кто-то даже попал в ДТП. ГАИ предупредила, что не оставит подобные действия без внимания. На сколько базовых можно попасть?
Хуже всех дрифт закончился для 22-летнего водителя Cadillac: он врезался в припаркованный микроавтобус.
«Водитель будет привлечен к административной ответственности за создание аварийной обстановки, это предусматривает лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере от 5 до 20 базовых величин», – сообщили в ГАИ.
Выражение «дать угла» в применении к вождению используют для обозначения действия быстрого ускорения автомобиля, резкого изменения направления движения.
А вот здесь – про дрифт и «хамство»
Один из водителей Минска рассказал Onlíner, что увидел что-то вроде уличного дрифта в исполнении микроавтобуса – на улице Плеханова в районе пересечения с проспектом Рокоссовского.
«Я очень сильно удивился такой манере вождения. По-моему, это хамство на дороге. За рулем был мужчина на вид 30-40 лет. Я с ним поравнялся, но он только помахал мне руками. И в таком же стиле газанул налево по Плеханова», – прокомментировал автор видео.
Мужчина рассудил, что водитель микроавтобуса «даже не понял, зачем я ему сигналю фарами и пытаюсь проехать по своей полосе».