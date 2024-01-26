Bloomberg: Северная Корея готова воевать с Южной, но колеблется из-за одной причины
- 26.01.2024, 10:03
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Как это связано с поставками снарядов в РФ?
Северная Корея на своем уровне достигла наивысшего почти за десятилетия экономического развития благодаря продаже баллистических ракет и артиллерийских снарядов России. Ким Чен Ын готов воевать против Южной Кореи, однако не делает по причине подъема экономики.
В материале Bloomberg говорится о том, что в КНДР экономический подъем, в основном, из-за продаж вооружений России. Москва получила более 2 миллионов артиллерийских снарядов и несколько баллистических ракет.
По оценкам журналистов, каждая ракета может стоить нескольких миллионов долларов и россиянам, похоже, придется покупать и установки для них. Объем продаж может достигнуть показателя в миллиарды долларов и, учитывая торговлю Северной Кореи с Китаем, привести к росту экономики государства на 0,5% в этом году.
В Bloomberg акцентировали внимание на том, что сотрудничество Северной Кореи и России позволяет Пхеньяну избегать международных санкций и избегать войны. В такой ситуации Ким Чен Ын предпочитает не воевать открыто.
Также в статье подчеркнули, что Россия и КНДР могут усилить сотрудничество в ближайшие месяцы, о чем свидетельствует предполагаемое посещение Путиным Пхеньяна.
Глава Минобороны Южной Кореи Шин Вонсик предположил, что КНДР готовится передать России новые типы тактических управляемых ракет, которыми оккупанты могут наносить удары по Украине.