Путинистка Канделаки попала в скандал из-за заявления о Кыргызстане 3 26.01.2024, 10:21

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Пост пришлось срочно удалить.

Российская пропагандистка Тина Канделаки угодила в скандал в связи с заявлением по поводу планов властей Кыргызстана переименовать четыре района столицы страны Бишкека, передает dialog.ua.

Канделаки привела в пример Украину, где в ходе процесса декоммунизации были переименованы многие города, улицы и другие объекты, носившие советские названия и связанные с Россией.

Пост Канделаки вызвал возмущение жителей Кыргызстана. Многие из них обвинили ее в пропаганде.

Примечательно, что в Кыргызстане русский язык имеет статус официального, однако это не смутило ее.

Позже пропагандистка удалила свой пост. Однако скрин сообщения сохранился и продолжает распространяться в социальных сетях.

«Кыргызстан - это суверенное государство, и оно имеет право решать, как называть свои города и улицы, - написал один из пользователей Twitter. - Тина Канделаки должна заняться своими собственными проблемами, а не лезть в дела других стран».

Украинский журналисты блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале отмечает, что россияне ненавидят своих соседей по всему периметру границы, регулярно устраивая скандалы и нападки.

«Раз посмели что-то называть на своем языке в своей стране - значит русофобы и фашисты. У Z-идиотов кругом одни враги. Давно пишу, что дело не в Украине. Россияне просто ненавидят всех. Российские СМИ пропагандируют ненависть ко всем соседним странам и народам, а в РФ действует фашистский режим», - отметил он.

Ей напомнили, что российская армия оккупировала несколько районов ее родной Грузии (включая Абхазию и Осетию), однако Канделаки это не смущает - она продолжает защищать Россию.