ПАСЕ призвала к новым санкциям против режима Лукашенко 26.01.2024, 10:28

За репрессии и преступления против человечности.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию «Положение детей Украины», в которой призвала государства-члены, государства-наблюдатели и государства, парламенты которых пользуются статусом наблюдателя при ПАСЕ, «ввести и в дальнейшем соблюдать санкции против РФ и Беларуси, а также включить в санкционные списки лиц, причастных к депортации, насильственному перемещению и необоснованной задержке репатриации украинских детей», сказано в опубликованном документе.

ПАСЕ также призвала принимать на уровне национальных парламентов заявления и/или резолюции, осуждающие военные преступления против украинских под контролем РФ как преступление геноцида. Там подчеркнули «необходимость скорейшего возвращения депортированных и насильственно перемещенных детей в Украину».

В документе отмечается, что крайне важно «иметь доступ на территории Российской Федерации, Беларуси и оккупированных территорий Украины, чтобы ускорить процесс идентификации, местонахождения и репатриации депортированных и принудительно перемещенных украинских детей».

Ассамблея особенно обеспокоена судьбой детей, насильственно перемещенных и депортированных на временно оккупированные территории Украины, Российскую Федерацию и Беларусь.

В ПАСЕ напомнили, что данная практика «представляет собой военные преступления, преступления против человечности и <…> возможный геноцид».

«ПАСЕ повторяет свой призыв к Российской Федерации и Беларуси немедленно прекратить эти незаконные депортации, задержания и насильственные перемещения детей и способствовать возвращению детей в кратчайшие сроки», — отмечается в резолюции.

Отдельно в документе прозвучал призыв «оценивать через свои компетентные национальные органы участие журналистов или других представителей средств массовой информации в пропагандистских кампаниях, организованных Российской Федерацией или Беларусью в отношении украинских детей, депортированных и насильственно перемещенных Российской Федерацией, с целью применения соответствующих мер в таких случаях, например, отказа в аккредитации и доступе на публичные мероприятия».

Ассамблея рекомендует Комитету министров Совета Европы «создать и обеспечить функционирование совместного реестра лиц, включенных в санкционные списки государств — членов Совета Европы, а также в санкционный список ЕС, в связи с их причастностью к депортации».

«Такой реестр будет служить цели гармонизации политики санкций, а также мониторинга и повышения эффективности введенных ограничительных мер», — полагают в ПАСЕ.

ПАСЕ также призвала различные организации, «чей мандат, основанный на нейтралитете, позволяет им получать доступ на территории Российской Федерации, Беларуси и оккупированных территорий Украины», внести свой вклад в процесс идентификации и определения местонахождения украинских детей и тесно сотрудничать с Украиной и всеми государствами, которые могут способствовать возвращению детей.

Ассамблея также рекомендовала Комитету министров СЕ учредить мандат Специального докладчика по вопросу о положении и возвращении украинских детей, «депортированных и насильственно перемещенных Российской Федерацией и Беларусью».

27 апреля 2023 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала международное сообщество поддержать судебное преследование и привлечение к ответственности в том числе Александра Лукашенко — за незаконное перемещение украинских детей.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) квалифицировала вывоз украинских детей как военное преступление. Об этом говорится в опубликованном 4 мая 2023 года заключении экспертов «Московского механизма» организации.

Отдельная резолюция по Беларуси

Парламентская ассамблея Совета Европы также призвала режим Александра Лукашенко прекратить репрессии в Беларуси и освободить всех политзаключенных.

Об этом говорится в отдельная резолюции, которую ПАСЕ приняла 25 января на сессии в Страсбурге.

ПАСЕ отметила, что после выборов в 2020 года ситуация с правами человека, демократией и верховенством права в Беларуси постоянно ухудшается. Кроме того, как говорит резолюция, и без того негативная тенденция ухудшилась после начала агрессии России в Украине, которую поддержали белорусские власти.

«Репрессии режима Лукашенко против белорусского народа настолько серьезны, широко распространены и систематичны, что могут быть приравнены к преступлениям против человечности и требуют полной ответственности в соответствии с внутренним и международным правом», - говорится в резолюции.

ПАСЕ призывает Беларусь среди прочего прекратить поддержку российской агрессии, прекратить репрессии и освободить политзаключенных, обеспечить проведение свободных выборов и мирную передачу власти.

Кроме того, резолюция также призывает членов Совета Европы усилить поддержку белорусских демократических сил, гражданского общества и независимых СМИ, разработать и поддержать программы помощи жертвам репрессий, усилить давление на режим Лукашенко, в том числе с помощью санкций.