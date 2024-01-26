Полковник ВСУ озвучил главные версии катастрофы Ил-76 под Белгородом 26.01.2024, 10:38

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Сбить самолет могла и украинская, и российская сторона.

Катастрофа с самолетом Ил-76 в России является военным преступлением россиян, даже если это информационная провокация. Украина должна требовать допуска международной комиссии, которая будет расследовать эту катастрофу.

В любом случае, военно-транспортный самолет РФ вблизи зоны боевых действий - легальная военная цель, которую ВСУ могут уничтожать.

Подробнее о версиях катастрофы с Ил-76 в эфире «Апостроф TV» рассказал военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан:

— До реальных официальных заявлений правительства Украины утверждать ничего нельзя - это и не правильно. А вот некоторые версии развития событий можно проговорить, отбросив невозможные по разным причинам, в основном по техническим.

Первое - сбить Ил-76 могла и украинская, и российская сторона. Россияне в этот момент обстреливали ракетами С-300 Харьковскую область. Естественно, обратно шли украинские беспилотники и ракеты по пусковым установкам. Россияне, находясь в боевом напряжении и пытаясь перехватить наши средства поражения, могли в режиме дружественного огня сбить свой Ил-76. Это в принципе возможно и очень часто бывает. Эта версия самая правдоподобная в смысле технического исполнения.

Второе - взлетно-посадочный курс аэродрома в Белгороде - 109/289. Это запад/восток. Район, куда упал Ил-76, как раз на восток. То есть самолет либо заходил на посадку, либо взлетал - это сейчас тоже под вопросом - но в сторону России. Поэтому самолет удобнее было сбить россиянам, потому как они там рядом с ним находились. Но и мы могли сбить на этой дальности - около 80 км - если считать от вероятного месторасположения украинских ЗРК.

Расстояние 80 км на излете могла достать наша С-300, если она стояла рядом с границей. Могли достать Patriot, SAMP/T. Кроме того, без проблем такой борт собьет С-200, которые рассчитаны на дальность до 250 км и работу по таким большим военно-транспортным самолетам. Ну и могла зайти на территорию РФ наша группа, которая могла отработать просто «Стингерами», которые без проблем берут высоту до 4 км.

Третье - технически Ил-76 могли сбить до десятка средств поражения - как с российской, так и с украинской стороны. Но, исходя из некоторых реалий, и участвуя в расследовании катастроф, в том числе в качестве следователя, знаю как это делается. И буквально в первые часы уже понятно, что произошло. По поражающим элементам сразу ясно, какая ракета поразила самолет. По номенклатуре ракеты понятно, с какой территории ее могли запустить. И россияне уже на 100 процентов знают, что произошло. Вопрос только в том, как они это будут подавать в эфир - собственно, для этого и нужна международная экспертиза.

Что касается транспортника Ил-76 - это такой же борт, как и А-50, только без локатора.

Четвертое - надо понимать, что нашим силам стояла задача уничтожения всех военных бортов, которые есть в этом регионе. Это нормальный процесс, так как Ил-76 - это военно-транспортный самолет, пилотируемый летчиками 117 полка военно-транспортной авиации. И для нас это легальная военная цель, которую мы должны уничтожать. Ил-76 мы будем уничтожать в любом месте, где мы до них доберемся.

Обмен пленными

Что касается обмена военнопленными. В это время должен был быть проведен обмен военнопленными. Но как подтвердил ГУР, обмена не состоялось, и наши службы не были предупреждены о том, что бортом Ил-76 могли перевозиться военнопленные. То есть предупреждения не было. А это значит, что если не дай Бог там были наши военнопленные - это в чистом виде военное преступление со стороны России. То есть если там были наши ребята, то россияне везли их на убой, понимая, что наши средства поражения достанут Ил. То есть они завезли наших ребят в зону поражения наших средств. И это спланированное военное преступление. Но в таком случае россияне дебилы, которые так себя подставляют.

Второй момент - на тех кадрах, которые есть в видеопотоке, нет тел. Поверьте, восемь десятков тел при взрыве самолета будут разбросаны в радиусе полтора км и это будет сразу заметно. Но этих кадров не было. Были показаны лишь два тела со всех сторон, и скорое всего это экипаж.

Оптимально включить международную группу расследования этого происшествия. И это очень важно. Потому что если была военная провокация со стороны россиян, даже просто информационная - это тоже военное преступление, поскольку информация была создана с помощью наших военнопленных.

Поэтому очень важно принятие решение именно о требовании международной комиссии, которая бы расследовала всю эту ситуацию. При этом следует учитывать, что расследование международной комиссии может длиться годами.

Конечно же, Россия может закрыть это происшествие, мол, это их территория, их борт. Но это косвенно подтвердит их участие в военной провокации - информационной или с военнопленными. Поэтому и необходимо требовать проведения комиссии, потому что ее недопуск - это уже одно из подтверждений воинского преступления россиян.

И немаловажный момент - воинское преступление не имеет сроков давности, а потому через какое-то время мы точно его определим и все виновные будут осуждены.