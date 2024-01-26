В Борисове прогремел взрыв в квартире 1 26.01.2024, 10:42

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Причина устанавливается.

В борисовской квартире в пятиэтажке произошел взрыв газа — взорвались два баллона. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

25 января в 18.27 в МЧС поступило сообщение о взрыве двух газовых баллончиков (объемом 520 мл каждый) в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в Борисове по улице Нормандия-Неман.

«Пострадавших нет. В результате взрыва выбиты два оконных блока в комнате, повреждены натяжной потолок и имущество на кухне. Визуально несущие конструкции дома не повреждены, смежные квартиры не пострадали», — рассказали в ведомстве.

Причина взрыва баллонов устанавливается.