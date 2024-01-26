закрыть
26 января 2024, пятница, 11:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Борисове прогремел взрыв в квартире

1
  • 26.01.2024, 10:42
  • 2,282
В Борисове прогремел взрыв в квартире

Причина устанавливается.

В борисовской квартире в пятиэтажке произошел взрыв газа — взорвались два баллона. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

25 января в 18.27 в МЧС поступило сообщение о взрыве двух газовых баллончиков (объемом 520 мл каждый) в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в Борисове по улице Нормандия-Неман.

«Пострадавших нет. В результате взрыва выбиты два оконных блока в комнате, повреждены натяжной потолок и имущество на кухне. Визуально несущие конструкции дома не повреждены, смежные квартиры не пострадали», — рассказали в ведомстве.

Причина взрыва баллонов устанавливается.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип