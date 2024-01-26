«Лавров понимает, что не выживет в буквальном смысле» 26.01.2024, 10:50

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В Кремле готовятся большие перемены?

В российском руководстве готовятся большие перемены. В частности, всерьез пошатнулись позиции министра иностранных дел России Сергея Лаврова, пишет российский телеграм-канал «Генерал СВР».

«Если раньше Лавров сам неоднократно просил, а временами даже умолял Владимира Путина отпустить его восвояси в отставку, то после перехода власти в руки «политбюро 2.0» под предводительством Николая Патрушева, Сергей Викторович передумал», — утверждают авторы канала.

Теперь Лавров понимает, что его судьба зависит от его положения во власти и он, как человек посвященный в огромное количество секретов, вне этой власти просто не выживет в буквальном смысле.

Российское руководство во главе с Николаем Патрушевым имеет многочисленные неформальны контакты с Западом на нескольких площадках.

Сам Лавров в последнее время стал «неприемлемым» руководителем, по мнению многих авторитетных дипломатов, и сейчас он реально мешает достижению приемлемых договоренностей.