На вокзале в Минске задержали сторонницу Лукашенко 26.01.2024, 10:57

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Милиция заявила, что ее объявили в «союзный розыск».

Жительницу Слуцка Людмилу Гришковец задержали на вокзале в Минске и отвезли в милицию в ее родной город, заявив, что женщина якобы находится в «союзном розыске».

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

«Несмотря на мои многочисленные просьбы, что, находясь на минском вокзале, я беру билет до города Бреста, чтобы дальше проследовать до санатория и забрать сына — инвалида второй группы, ничего не помогло. Подошедший второй сотрудник заявил, что если я окажу неповиновение, то мне наденут наручники и все равно доставят в отделение», — рассказала Гришковец.

По ее словам, в Слуцк ее доставили под конвоем в машине с запертыми дверями. И здесь женщину ждал другой сюрприз.

«В Слуцке участковый пояснил мне, что у него горели сроки по ответу в прокуратуру по вопросу, с которым я обращалась в прокуратуру, поэтому он решил таким способом доставить меня в Слуцк и получить от меня объяснение», — пояснила женщина.

Гришковец написала заявление в милицию, чтобы ей объяснили «беспредел» участкового, решившего доставить ее в РОВД, придумав историю с «союзным розыском». По ее словам, в полученном от милиции письме так и не было ответа на ее вопрос, к тому же была неправильно указана дата ее обращения.

При этом она высказала мнение, что в таком «беспределе» виновато не руководство страны, а недобросовестные сотрудники милиции.

Она добавила, что будет снова обращаться к начальнику Слуцкого РОВД Вадиму Конопацкому за повторным объяснением, кто дал разрешение на якобы «союзный розыск», в который по-прежнему ей не верится, и «кто остановит вот этот беспредел».

Людмила Гришковец — вдова ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Александра Гришковца. В 2019 году она во многих СМИ рассказывала, что не может получить пенсию мужа из-за противоречивых заключений врачей.