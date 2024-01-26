Россияне резко изменили тактику под Авдеевкой 26.01.2024, 11:00

3,052

Оккупанты не смогли окружить город.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) озвучили ситуацию на Авдеевском направлении за прошедшие сутки.

Украинский военкор Константин Машовец заявил, что накануне ВСУ продвинулись на 100 метров в районе ресторана «Царская охота», однако в ISW не увидели визуального подтверждения.

Z-паблики признались, что последние три дня ВВС действительно контратакуют ВС РФ в районе ресторана, чтобы вернуть ранее утраченные позиции.

Позиционные бои продолжаются в районе Новобахмутовки, Опытного, Спартака, Степного, Невельского и Первомайского.

Представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук заявил, что противник использует на этом участке фронта не так много бронетехнике, отдавая предпочтение небольшим группам пехоты, которые ведут как разведку, так и нападения.

В течение дня противник возле Авдеевки провел 10 атак, используя различные тактики. В районе Авдеевки действуют отряды оккупантов из бригады «Ветеран» и 9-й мотобригады.

Аналитики из ISW уверены, что, после того как армии РФ не удалось окружить Авдеевку, она снова будет идти в лоб, как в ситуации с Бахмутом.

Сейчас оккупанты будут давить на юг города, где они добились незначительного успеха. Сейчас атаки врага не такие масштабные, как это было в октябре 2023 года, а самые лучшие успехи у армии РФ именно на юге города, где они и попытаются развить успех.

При этом также будут надеяться, что смогут прорваться оккупанты на севере и востоке. Российские войска могут попытаться повторить истощающие лобовые атаки легкой пехоты, чтобы добиться тактического успеха с помощью грубой силы, как это сделали российские войска во время битвы за Бахмут.

Майор МВД Украины Максим Морозов заявил 25 января, что российские войска скопили под Авдеевкой 40 тысяч личного состава и готовятся активизировать наступательные действия.

Неясно, существенно ли увеличатся темпы продвижения оккупантов в Авдеевке. Будущие бои в городе, скорее всего, будут напоминать недавние случаи боевых действий в других городах на Востоке Украины, где российские войска проводят истощающие атаки ради незначительной выгоды.