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«Кости от рыбы на тарелке он складывал аккуратной елочкой»

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  • 26.01.2024, 11:07
  • 1,552
«Кости от рыбы на тарелке он складывал аккуратной елочкой»

Белорусы рассказали о привычках, которые их раздражают в близких людях.

Издание CityDog.io провело в своем инстаграм-аккаунте опрос на тему того, что белорусов и белорусок раздражает в их партнерах. И вот какие ответы от читателей они получили.

София (36 лет): «Раньше он был готов на любой кипиш, а сейчас ленится»

София и ее партнер почти 9 лет вместе, они не расписаны. По словам девушки, раньше мужчина был готов на любой кипиш, но со временем появилась определенная лень и «тюленность», а на предложение куда-то сходить она все чаще слышит: «А зачем?»

«Мне часто хочется какой-то активности и движения: от банальной прогулки до внезапного небольшого путешествия — да хотя бы в 100 километрах от дома. Но в последнее время это мое желание разбивается о стремление партнера остаться дома, отдохнуть и полежать.

Раньше было так: «А поехали посмотрим старую усадьбу?» — «А поехали!» А теперь вместо этого «поехали» я слышу: «А когда? А зачем? А с кем? А что там делать?»

Если у меня не хватает терпения на уговоры, я иду гулять одна или еду куда-то с друзьями. С партнером мы из-за этого не ссоримся, но бывает, что он обижается, хотя быстро отходит, потому что понимает, что остаться дома было его личным выбором.

Иногда он справляется со своей ленью и все же соглашается на какие-то активности — и каждый раз получает от них удовольствие. Но чтобы это произошло, мне приходится прилагать много усилий и уговаривать как маленького ребенка. И это бесит».

Евгений (20 лет): «Девушка постоянно говорит, что любит, а для меня это выглядит фальшиво»

Евгений встречается со своей партнершей почти 2 года, сейчас они живут вместе.

«Я долго искал такого человека: она красивая, умная, заботливая и добрая по отношению к людям — особенно ко мне. До встречи с ней я нечасто встречался с такими проявлениями любви, как ежедневные напоминания вслух о том, что меня любят, ценят и уважают. А еще она постоянно присылает мне милые стикеры в телеграме или глупые нежные видео, в которых постоянно одни и те же шутки про отношения, расставание, совместный быт и прочее.

Я сам привык проявлять любовь непосредственно действиями: помощью, заботой, согласием на компромиссы, различными жестами. Поэтому для меня проявления симпатии именно вслух (например, словами «Я тебя люблю/обожаю») выглядят фальшиво. Слишком хорошо, чтобы быть правдой.

При этом девушка показывает свою любовь не только словами, но и действиями. Но вот эти досадные мелочи почему-то вызывают у меня ощущение неестественности и инфантильности. Чувствую неловкость и сомнения в правдивости слов, хотя в целом меня это не отталкивает. Думаю, это период эйфории «конфетно-букетного периода», у партнерши он до сих пор не закончился.

Этот момент я много раз и сам анализировал, и с девушкой обсуждали. Она говорит, что ей важны подобные проявления, это ее «язык любви». Я же пришел к выводу, что мое такое отношение к ее словам — это скорее проблема моих установок и отсутствия подобного опыта.

Тем не менее я обману, если скажу, что это нежность мне нравится. Просто я научился с ней мириться, потому что уважаю потребность девушки говорить, слышать и видеть подобные вещи, — но получать от них удовольствие я пока не могу».

Юлия (38 лет): «Ужинать он мог и два часа»

Юлия сейчас не в отношениях, но вспоминает, что в последнем партнере ее всегда раздражало, как медленно он ест.

«У него очень аристократический подход к приемам пищи — ужинать он мог и два часа, насмехаясь надо мной, что у меня рабский способ поедания пищи: мол, я села, за 15 минут все в себя запихала и пошла. А я по своей натуре просто достаточно быстрая плюс не люблю есть холодную еду.

А еще ему нельзя было смешивать пищу в тарелке. Если я, например, люблю перемешать пюре с соусом, то у него должно быть все по отдельности: вот тут картошка, вот тут мяско с соусом, а вот тут салат — и желательно в отдельной пиале.

Но самый сюр для меня — это как он ел рыбу. У него даже кости лежали елочкой, отсортированные по длине. Хоть ты эту тарелку на витрину выставляй!

Меня все это ужасно злило, потому что на его фоне я себя чувствовала неряхой, которая даже есть не умеет. Сложно».

Анастасия (22 года): «Чувствую себя придатком без права выбора или голоса»

Анастасия встречается со своим парнем около двух лет, последние три месяца пара живет вместе в Литве. Девушке не нравится, что иногда при планировании он забывает учитывать, что у нее могут быть другие желания. И иногда о своих решениях партнер сообщает постфактум.

«Такое ощущение, что в его голове по дефолту есть какая-то установка, что я или соглашусь с каким-то его решением, или найду способ присоединиться. Меня это обижает. Чувствую себя неким придатком, которого лишают права выбора или голоса.

Мы уже обсуждали эту тему, и я говорила, что из-за таких его выходок мне не всегда хочется планировать какое-то будущее или представлять, где мы будем через пару-тройку лет, потому что мне страшно разочароваться. В ответ он успокаивал меня и говорил, что всегда помнит и думает обо мне. Хотя я вижу, словно у него даже нет такого варианта, что мы можем разойтись или заниматься чем-то по отдельности.

Например, однажды мы разговаривали, и он начал вдохновенно рассказывать, что хочет вместе с другом запустить один проект. Но, как я поняла уже в процессе, запуск подразумевал переезд в другую страну — более чем на год и за пределами ЕС. В какой-то момент я его прервала и спросила, включает ли этот план меня, на что он ответил, что я, конечно, поеду с ним.

С одной стороны, меня это успокоило, так как он не сомневался и не колебался ни секунды. Но с другой стороны: а как же мои желания и планы? Их опять не учли? Меня это огорчило и даже немного напугало. А когда я спросила насчет моей легализации в новой стране, он сказал, что можно будет и расписаться, чтобы упростить процесс.

В целом у нас хорошие отношения, и однажды я хотела бы выйти за него замуж. Но хотелось бы сделать это по желанию, а не по необходимости.

В последнее время я вижу, что он старается делиться со мной своими планами еще на моменте обдумывания, а не в конечном пункте, но все равно получается, что он уже придумал несколько возможных вариантов, не спросив, чего хочу я. Пока работаем над этим, но меня все равно беспокоит эта тема».

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