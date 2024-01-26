Типичная шизофрения Путина Анатолий Несмиян

26.01.2024, 11:12

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Анатолий Несмиян

Здесь и кроется неразрешимое противоречие.

Вчера Путин в Калининграде был в очередной раз в ударе и принялся рассуждать про демографию. Правда, уже с первых фраз слушать его стало практически бессмысленно, так как он сразу сообщил, что его рассуждения ничего общего с научным подходом не имеют (цитата):

«...Есть такой прагматичный интерес со стороны государства. Никто не знает, что такое демография, в чем суть демографических процессов. Сейчас я сказал это публично, камеры записали, на меня сейчас набросятся демографы, скажут, что «ты не знаешь и помалкивай, а мы-то знаем». На самом деле ничего они не знают, потому что разобраться в том, что происходит с демографией, очень сложно, и у них очень сложная задача, надо отдать должное...»

Фактически Путин сообщил, что все эти ваши демографы — дураки, бездари и неучи, ничего не знают и понятия не имеют о предмете своего изучения. Поэтому великому геостратегу пришлось потратить минут десять-пятнадцать своего бесценного времени, чтобы досконально изучить проблему и создать свою собственную теорию, которую он скромно и предложил на всеобщее обозрение.

Понятно, что после такого вступления дальнейший бред от геостратега слушать было бесполезно, так как прямой отказ от научного подхода означает подход дилетантский и волюнтаристский. Есть такая болезнь — шизофрения. Характеризуется она в том числе тем, что больной неспособен адекватно оценивать окружающую действительность и не может оценивать последствия своих действий. Собственно, поэтому диагноз «шизофрения» означает признание человека недееспособным.

Современная российская власть — типичный случай такого заболевания, когда сразу отбрасывается научный подход к проблеме и выдвигается собственное представление о том или ином предмете, не имея ни малейшего понятия, каковы могут быть последствия ее решений. Наука позволяет оценивать последствия, так как рассматривает любую проблему комплексно с учетом причин ее возникновения, развития процесса во времени и во взаимодействии с внутренними и внешними факторами — и только на этом основании создает научные модели, позволяющие оценивать последствия любых действий во времени. Дилетант не занимается всей этой чушью, он сразу предлагает решение, решительно отметая любые сомнения. В этом смысле воинственный дилетант является типичным шизофреником, не интересуясь последствиями своего подхода.

Если этим занимается «обычный» человек, то особых проблем нет. Максимум, можно покрутить пальцем у виска и забыть ту ахинею, которую он несет. А вот когда подобным заболеванием страдает облеченный властью человек и власть в целом — тут появляются серьезные риски. А если власть ничем не ограничена — то ее методы и подходы могут привести к полной катастрофе.

Вот правление таких серых дилетантов мы и наблюдаем в реальном времени. Мало того, они не стесняясь, прямо говорят о том, что они дилетанты. Им плевать на научный подход, они все знают лучше любого специалиста. Они любую тему щелкают как орех и выдают сразу готовые решения.

Власть, состоящая из дилетантов-троечников, не отдает себе отчет в том, что городское общество принципиально отличается от традиционного. Это две разные системы — ценностные в том числе. Традиционное общество нацелено на выживаемость, отсюда и первый тип воспроизводства населения: высокая рождаемость как ответ на высокую детскую смертность. Городское индустриальное общество нацелено на повышение качества своей жизни, отсюда и низкая рождаемость, так как проблема высокой детской смертности уходит с приходом повышения качества и уровня жизни.

Человек из ресурса превращается в капитал. Но в том и проблема, что ни Путин, ни его клика понятия не имеют, что делать с человеческим капиталом, люди им нужны исключительно как ресурс, который можно невозбранно тратить на свои авантюры.

Здесь и кроется неразрешимое противоречие: режим ставит задачу повышения уровня рождаемости, причем до совершенно немыслимых уровней — Путин говорит минимум о трех детях в семье, что ни в одном городском обществе просто не наблюдается нигде на планете. Сама постановка задачи «одна семья — три ребенка» говорит о полном непонимании процессов, происходящих в городском обществе. Но дилетантам и шизофреникам все равно: они не понимают ни саму проблему, ни последствия своих действий при ее решении.

Неудивительно, что страна за тридцать лет превратилась в то, что мы сегодня наблюдаем. При таком полностью антинаучном несистемном и дилетантском подходе к любым противоречиям и проблемам удивительно лишь то, как долго она еще держится. Крепкую страну и сильное общество построили в предыдущую эпоху предки, что это еще как-то, но выдерживает зверские эксперименты над собой. Но у любой, даже очень устойчивой системы все равно есть предел прочности. И серые дилетанты у руля упорно ищут, где находится этот предел. И обязательно найдут его, если их не удастся вывести, как глистов.

Анатолий Несмиян, «Телеграм»