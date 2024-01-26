Парень в Минске в образе Кащея из «Слова пацана» очень эмоционально мотивировал прохожих переходить дорогу 26.01.2024, 11:25

Видеофакт.

Парень в образе Кащея из сериала «Слово пацана» подбадривал пешеходов на Немиге в Минске, чтобы те не боялись переходить дорогу по лужам и слякоти. Как пишет zerkalo.io, видео было опубликовано в соцсетях.

На кадрах он очень громко призывает идти вперед и не бояться, а потом сам показывает, «как надо» это делать.

Прохожие отреагировали по-разному: кто-то улыбался, другие были явно удивлены, но большинство сохраняли спокойствие.