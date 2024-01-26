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Парень в Минске в образе Кащея из «Слова пацана» очень эмоционально мотивировал прохожих переходить дорогу

  • 26.01.2024, 11:25
Парень в Минске в образе Кащея из «Слова пацана» очень эмоционально мотивировал прохожих переходить дорогу

Видеофакт.

Парень в образе Кащея из сериала «Слово пацана» подбадривал пешеходов на Немиге в Минске, чтобы те не боялись переходить дорогу по лужам и слякоти. Как пишет zerkalo.io, видео было опубликовано в соцсетях.

На кадрах он очень громко призывает идти вперед и не бояться, а потом сам показывает, «как надо» это делать.

Прохожие отреагировали по-разному: кто-то улыбался, другие были явно удивлены, но большинство сохраняли спокойствие. 

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