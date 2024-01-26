В Витебске внедорожник провалился в теплотрассу

В Витебске внедорожник провалился в теплотрассу2
- 26.01.2024, 11:31
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Пришлось отключать отопление и горячее водоснабжение.
В Витебске при парковке под автомобилем рухнула плита, закрывающая теплотрассу. В образовавшуюся яму рухнула машина, также произошел прорыв трубы тепловой сети. Об этом сообщает МЧС.
26 января в 1.06 спасателям поступило сообщение о провалившемся автомобиле по проспекту Победы в городе Витебске.
При парковке внедорожника над подземным каналом коммуникаций обрушилась бетонная плита перекрытия теплотрассы — автомобиль провалился, произошел прорыв трубы тепловой сети.
Спасатели с помощью крана извлекли автомобиль из провала. При инциденте никто не пострадал.
Аварийная бригада отключила трубопроводы отопления и горячего водоснабжения, ведутся восстановительные работы.