В Витебске внедорожник провалился в теплотрассу 2 26.01.2024, 11:31

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Пришлось отключать отопление и горячее водоснабжение.

В Витебске при парковке под автомобилем рухнула плита, закрывающая теплотрассу. В образовавшуюся яму рухнула машина, также произошел прорыв трубы тепловой сети. Об этом сообщает МЧС.

26 января в 1.06 спасателям поступило сообщение о провалившемся автомобиле по проспекту Победы в городе Витебске.

При парковке внедорожника над подземным каналом коммуникаций обрушилась бетонная плита перекрытия теплотрассы — автомобиль провалился, произошел прорыв трубы тепловой сети.

Спасатели с помощью крана извлекли автомобиль из провала. При инциденте никто не пострадал.

Аварийная бригада отключила трубопроводы отопления и горячего водоснабжения, ведутся восстановительные работы.