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Под Минском продается красивый деревянный дом для жизни

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  • 26.01.2024, 11:40
  • 3,408
Под Минском продается красивый деревянный дом для жизни

У леса, с баней и купелью.

Еще один дом, который позволит наслаждаться загородной жизнью, но не потерять связь с городом. Готовый коттедж из бруса находится в популярном агрогородке Ратомка и соседствует с лесом. На территории также располагается гостевой дом с банным комплексом, пишет realt.by.

В агрогородке Ратомка продается хороший бревенчатый дом с мансардным этажом. Его общая площадь — 209,3 м², жилая — 137,2 м².

На первом уровне расположились только общие зоны — просторная кухня-гостиная, совмещенный санузел и топочная. Из гостиной есть выход на террасу.

В интерьере сохранили вид натурального дерева. Темные балки на потолке, мебель и плитка создают приятный контраст.

В топочной стоит газовый котел, имеется бойлер, насосные группы, радиаторы. Помогают поддерживать тепло и теплые полы. Также проведены коммуникации: газ, канализация и вода из скважины.

На втором этаже находятся жилые комнаты. Здесь обустроены хозяйская спальня с собственной гардеробной, две комнаты, кабинет и санузел с душевой кабиной.

На территории также есть дом-баня. На улице стоит купель.

Сам участок находится у леса и занимает 11 соток. Тут сделан ландшафтный дизайн: летом растет газон, продумано декоративное освещение, сделаны дорожки из тротуарной плитки. Немаловажно, что есть ливневая канализация.

Недалеко находится не только Минск, но и Заславское водохранилище.

Стоимость коттеджа — 350 тысяч долларов.

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