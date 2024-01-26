СМИ: Взбунтовавшегося генерала Попова срочно вызвали в Москву 1 26.01.2024, 11:37

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История с бунтом российского «Спартака» получила продолжение.

Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, бывший командующий 58-й армией РФ генерал-майор Иван Попов был срочно вызван из Сирии в Россию для дачи показаний.

В отношении Попова продолжаются следственные действия по делу о превышении должностных полномочий во время пребывания на должности командующего 58-й армией.

Ранее ожидалось, что Попов будет уволен сразу после возникшего конфликта с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, но решение об увольнении застопорилось, а Следственный комитет РФ продолжает разбирательство с целью выявить максимально возможное количество нарушений со стороны Попова.

Примечательным является также и то, что ранее публично поддерживающий Попова депутат Андрей Гурулев прекратил попытки вступиться за опального генерала.

Напомним, что минобороны РФ отстранило от должности командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова с позывным «Спартак». После этого российский генерал обвинил Шойгу в предательстве и обратился к своим «гладиаторам».