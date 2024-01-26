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США озвучили стратегию победы Украины в войне с Россией

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  • 26.01.2024, 11:42
  • 5,764
США озвучили стратегию победы Украины в войне с Россией

В Госдепе раскрыли подробности.

Украина в 2024 году станет сильнее и получит лучшие позиции для победы в войне с Россией благодаря помощи Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О’Брайен, сообщает «Голос Америки».

«Как сказал президент Байден, мы поможем Украине победить. Следовательно, это стратегическая цель», - сказал О'Брайен, выступая в аналитическом центре German Marshall Fund.

Достичь этого, по его словам, можно будет благодаря все еще ожидаемой дальнейшей финансовой помощи США и европейским обязательствам. В частности, ЕС планирует принять решение о выделении помощи Украине в размере 50 млрд евро.

По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время встречи на прошлой неделе с госсекретарем Энтони Блинкеном выразила уверенность, что им удастся обеспечить это финансирование. Как ожидается, лидеры ЕС рассмотрят этот вопрос на саммите на следующей неделе.

А по поводу американской помощи представитель Госдепа добавил:

«С нашей стороны есть взлеты и падения, но я скажу две вещи. Есть огромная поддержка Украины в обеих палатах Конгресса. Проблемой остается только, когда именно лидеры будут готовы вынести это на голосование. И как помощник госсекретаря США по Европе я бы сказал только, что каждый день люди воюют и гибнут, чтобы защитить их и нашу безопасность. И я думаю, сейчас - время для того, чтобы мы могли быть рядом с ними, двигаясь вперед».

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