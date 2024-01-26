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Литовские пограничники перехватили дрон из Беларуси

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  • 26.01.2024, 11:52
  • 2,382
Литовские пограничники перехватили дрон из Беларуси
Фото: VSAT

На «борту» нашли запрещенный груз.

Литовские пограничники перехватили дрон с сигаретами, который прилетел из Беларуси.

Инцидент произошел в Варенском районе.

Как сообщили в Службе охраны госграницы, пограничники занимались патрулированием, когда услышали характерный звук. Они увидели беспилотник, который на малой высоте летел на территорию Литвы. Его перехватили.

На «борту» самодельного квадрокоптера находились 500 пачек сигарет «Минск Сити QS». Летательный аппарат также был снабжен GPS-маяком.

Надо отметить, что с недавнего времени физлицам в Беларуси запрещено владеть беспилотниками и использовать их.

Фото: VSAT
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