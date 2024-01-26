Гундяеву надо взять пару уроков у Киркорова
- Александр Невзоров
- 26.01.2024, 11:49
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Генеральный директор РПЦ носится, как «посыпанный таракан».
Акции концерна РПЦ обрушились.
Рождественское шоу провалилось. Старушки РФ вымирают, а новые поколения тошнит от гундяевской конторы. Количество клиентов церкви сократилось почти втрое.
Генеральный директор РПЦ Гундяев (Гуня) носится, как «посыпанный таракан», спасая свой парчовый шоу-бизнес.
Проблема в гундяевском невежестве. Его репертуар, мягко говоря, «не свеж».
В СФ Гундяев кляузничал на антихриста. А сегодня в кремле наезжал на святого Валентина и Хэллоуин.
Все это смешно, но давно приелось и не работает.
Гуне надо взять пару уроков у Киркорова. Тот подскажет цикличность обязательного обновления хитов в концертном бизнесе.
Вместо тупого бодания святого Валентина, Гундяев мог бы предложить публике нового, истинно русского покровителя любви.
Александр Невзоров, «Телеграм»