Гундяеву надо взять пару уроков у Киркорова Александр Невзоров

26.01.2024, 11:49

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Генеральный директор РПЦ носится, как «посыпанный таракан».

Акции концерна РПЦ обрушились.

Рождественское шоу провалилось. Старушки РФ вымирают, а новые поколения тошнит от гундяевской конторы. Количество клиентов церкви сократилось почти втрое.

Генеральный директор РПЦ Гундяев (Гуня) носится, как «посыпанный таракан», спасая свой парчовый шоу-бизнес.

Проблема в гундяевском невежестве. Его репертуар, мягко говоря, «не свеж».

В СФ Гундяев кляузничал на антихриста. А сегодня в кремле наезжал на святого Валентина и Хэллоуин.

Все это смешно, но давно приелось и не работает.

Гуне надо взять пару уроков у Киркорова. Тот подскажет цикличность обязательного обновления хитов в концертном бизнесе.

Вместо тупого бодания святого Валентина, Гундяев мог бы предложить публике нового, истинно русского покровителя любви.

Александр Невзоров, «Телеграм»