закрыть
26 января 2024, пятница, 13:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гундяеву надо взять пару уроков у Киркорова

  • Александр Невзоров
  • 26.01.2024, 11:49
  • 4,626
Гундяеву надо взять пару уроков у Киркорова

Генеральный директор РПЦ носится, как «посыпанный таракан».

Акции концерна РПЦ обрушились.

Рождественское шоу провалилось. Старушки РФ вымирают, а новые поколения тошнит от гундяевской конторы. Количество клиентов церкви сократилось почти втрое.

Генеральный директор РПЦ Гундяев (Гуня) носится, как «посыпанный таракан», спасая свой парчовый шоу-бизнес.

Проблема в гундяевском невежестве. Его репертуар, мягко говоря, «не свеж».

В СФ Гундяев кляузничал на антихриста. А сегодня в кремле наезжал на святого Валентина и Хэллоуин.

Все это смешно, но давно приелось и не работает.

Гуне надо взять пару уроков у Киркорова. Тот подскажет цикличность обязательного обновления хитов в концертном бизнесе.

Вместо тупого бодания святого Валентина, Гундяев мог бы предложить публике нового, истинно русского покровителя любви.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина