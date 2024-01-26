Польша перестала выдавать белорусам визы Poland. Business Harbour 1 26.01.2024, 11:58

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С сегодняшнего дня.

Начиная с 26 января 2024 года белорусы больше не смогут получить польские визы Poland. Business Harbour (PBH). Об этом «Зеркалу» рассказали в консульстве Польши в Минске. Узнали, выдадут ли их белорусам, которые ранее успели подать заявления на получение таких виз.

— К сожалению, это правда, — заявил «Зеркалу» сотрудник секретариата консульства. — С сегодняшнего дня эти визы более не выдаются. О причинах такого решения сказать ничего не могу — к сожалению, господин консул нам этого не разглашал. Просто проинформировал, что более они с сегодняшнего дня не выдаются, визовые центры об этом проинформированы. Пока что более подробную информацию мы вам предоставить не в состоянии.

Смогут ли получить визы Poland. Business Harbour те белорусы, которые ранее успели подать заявления на их выдачу?

— Все заявления, которые на момент 24 января 2024 года попали в консульство, будут рассмотрены согласно установленному порядку, — ответил сотрудник.

Напомним, в первом полугодии 2023 года по программе PBH в Польшу въехали 1243 иностранца, а во второй половине прошлого года — 1185. Всего же с начала действия программы в страну релоцировались 13,5 тысячи человек с визами PBH. При этом общее количество таких виз, выданных иностранцам, составило около 100 тысяч.

Эксперты заявляли, что программа Poland. Business Harbour сама по себе имеет «серьезные недостатки». По их словам, выданные по ней визы дают иностранцам возможность легально попасть в Шенгенскую зону, но не помогают польским компаниям приобретать IT-специалистов, как задумывалось изначально.

Программа Poland. Business Harbour изначально была создана в 2020 году для граждан Беларуси — айтишников и их семей, которым предоставляла ряд льгот. Через год ее действие было расширено на граждан Украины, Грузии, Молдовы, Армении, России и других стран — всего их 44. Однако подавляющее большинство обладателей IT-виз — все равно белорусы: по оценке польских политиков, таких около 65 тысяч человек.