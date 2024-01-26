ВСУ пошли в наступление и продвинулись в сторону Токмака, Бердянска и Донецка 26.01.2024, 12:09

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Фронт отодвинули на глубину до километра.

Украинские военные достигли определенного продвижения на трех отрезках фронта на востоке и юге. В частности, удалось отбросить ВС РФ южнее Донецка и Великой Новоселки, а также на линии боев Работино-Вербовое. Средняя глубина отбрасывания врага — 1 км. О ситуации в Запорожской и Донецкой областях рассказали аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете, опубликованном 25 января.

В отчете сформулировали выводы относительно успешных действий ВСУ, основываясь на анализе текущей ситуации, сделанном военным обозревателем Константином Машовцем.

Машовец в сообщениях 24 и 25 января рассказал о точках на линии фронта, где удалось отбросить россиян. Две точки продвижения расположены в Запорожской области, одна — южнее Донецка в 15 км от Угледара.

Ситуация на юге и востоке

Токмакское направление. Украинские бойцы «разрядили ситуацию» вокруг Работино, пояснил Машовец. Благодаря действиям передовых подразделений ВСУ на данном отрезке фронта россиян вернули в село Новопрокоповка (южнее). Также удалось добиться успеха возле села Мирное, расположенного западнее Работино — здесь ВСУ получили «достаточно существенное продвижение», отодвинув подразделения ВС РФ на расстояние около 1 км.

Бердянское направление. Южнее Большой Новоселки и у северных окраин села Заветное Желание Силам обороны удалось отбросить врага на расстояние примерно 160 м. Обозреватель отметил, это имеет «тактическое значение» и помогло остановить попытки врага пробиться к Урожайному.

Донецкое направление. Южнее Донецка возле села Новомихайловка продолжались «ожесточенные бои», говорится в заметке Машовца, на которого ссылаются аналитики ISW. Таким образом российское подразделение, воевавшее на данном отрезке, исчерпало «пробивные способности». Благодаря этому врага отбросили на расстояние от 600 м до 1-1,5 км.

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 26 января не рассказали о возможном продвижении ВСУ на трех отрезках линии фронта. Однако указали, что под Новомихайловкой отбили 25 атак ВС РФ, на Шахтерском направлении — шесть, возле Работино — три.

Между тем российское командование собрало 40-60 тыс. солдат на участке фронта под Авдеевкой, 25 января рассказал украинский военный. Заметил, что возможны новые наступательные действия врага в течение ближайших недель. В то же время в ISW отметили, что россияне потеряли надежду обойти этот город с флангов и поэтому пытаются прорваться напрямик с востока на запад.

25 января аналитики ISW также сообщили, что Кремль сменил командующих, которые ведут наступательные действия на Донецком отрезке фронта.