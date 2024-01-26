С 1 февраля в Беларуси подорожают многие марки сигарет 26.01.2024, 12:10

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Некоторые — на 35 копеек.

С 1 февраля подорожают многие марки сигарет. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.

Гродненская табачная фабрика «Неман», «Табак-инвест» и «Интер Тобакко» не намерены в феврале повышать цены.

«Беларусьторг» повысит в феврале ценник на Dunhill Fine Cut Blue и Dunhill Fine Cut Gold — до 7,2 рубля (+30 копеек), сигареты марки Lucky Strike Aroma — до 5,3 рубля (+30 копеек) и на Rothmans of London Blue — до 5,05 рубля (+35 копеек).

Посмотреть полный список сигарет, на которые с 1 января изменятся цены, можно на сайте МНС.

Ранее в МНС поясняли, что повышение ставок акцизов на табачные изделия — это следствие исполнения международных соглашений с Россией.

При этом ставки акцизов на сигареты и алкоголь намерены повышать и в последующие годы — в 2024-м и 2025-м. Это предусмотрено договором между Беларусью и Россией по косвенным налогам.