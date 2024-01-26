Белорусам посоветовали ставить под сомнение видео от «начальников» 26.01.2024, 12:20

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Какие приказы могут лишить денег?

О новой уловке мошенников, которые пытаются выудить деньги со счетов белорусов, предупредил своих клиентов «Альфа-Банк». На сей раз хитрые проходимцы сделали расчет на страх сотрудников перед начальством. Как работает схема и как не попасться?

Злоумышленники создают поддельный аккаунт руководителя в любом мессенджере, и затем от его имени запрашивают информацию или просят выполнить поручение, сообщили в банке.

«Эти аккаунты могут выглядеть очень убедительно: с реальным ФИО и фото руководителя, взятого с корпоративного сайта или из соцсетей, – предупредили в «Альфа-Банке». – Нейросети сейчас позволяют подделать и, голос и видео, поэтому даже аудио- или видеосообщения следует ставить под сомнение».

В «Альфа-Банке» уточнили, что его сотрудникам известно минимум о трех сценариях, как ведут себя мошенники:

• злоумышленник требует от сотрудника выполнить срочный перевод денег на какой-либо счет;

• просит выслать информацию о каком-либо клиенте;

• предупреждает о скором звонке «доверенного лица» (представителя акционера, правоохранительных органов и не только), после чего сотруднику звонят с инструкциями о срочном переводе денег или запросом на предоставление информации.

«Есть 4-й сценарий. Это доверительное управление от банка. А потом изменение договора в одностороннем порядке», – написал один из комментаторов.