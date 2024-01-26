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BILD: «Подводная армия» Украины способна потопить весь Черноморский флот РФ

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  • 26.01.2024, 12:32
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BILD: «Подводная армия» Украины способна потопить весь Черноморский флот РФ

Стали известны подробности проекта FURY.

За последние месяцы украинская армия неоднократно успешно атаковала Черноморский флот РФ. Теперь украинские военные хотят доминировать в Черном море с помощью целой армии подводных дронов, сообщает BILD.

Специализированное издание Naval News пишет, что украинская сторона собирается использовать проект под названием FURY («Первый украинский роботизированный флот») для развертывания подводных дронов, которые смогут атаковать корабли российского Черноморского флота.

Особенность проекта FURY состоит в том, что его авторы не пытаются создать совершенно новый подводный беспилотник. Украинская модель будет сделана на базе уже имеющихся западных подводных БПЛА.

По мнению американского военного аналитика Х. И. Саттона, подводные дроны обладают «очевидными преимуществами внезапности, скрытности и живучести, а также не требуют таких технических усилий, как обычные подводные лодки».

«Подход проекта FURY заключается в работе с опытным западным производителем БПЛА и в вооружении существующей техники», — отмечает Саттон.

Переоборудованные подводные дроны смогут нести оружие — такое, как мины, торпеды или даже ракеты. Также они могут быть оснащены рядом датчиков, чтобы выполнять разведывательные задачи.

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