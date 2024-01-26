«Але, где мое выступление?»: путинистка Матвиенко публично опозорилась в Совфеде РФ

«Але, где мое выступление?»: путинистка Матвиенко публично опозорилась в Совфеде РФ5
- 26.01.2024, 12:36
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Видеофакт.
Скандально известная спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко опозорилась во время пленарного заседания.
Видео с ее конфузом случайно опубликовало у себя в Telegram-канале пропагандистское агентство РИА «Новости», однако вскоре оно было оттуда удалено.
Дело в том, что во время открытия заседания Матвиенко, известная также из-за злоупотребления алкоголем как «Валька-стакан», не смогла найти текст своего выступления, а выступать без бумажки оказалась неспособной.
«Одну секундочку. Не могу найти выступление. Але, где мое выступление?», — оконфузилась российский сенатор, после чего даже обратилась к Богу, чтобы тот помог найти ее текст.
В итоге слово пришлось взять первому вице-спикеру Андрею Яцкину, а сама Матвинеко и вовсе убежала из президиума.