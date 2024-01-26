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«Але, где мое выступление?»: путинистка Матвиенко публично опозорилась в Совфеде РФ

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  • 26.01.2024, 12:36
  • 6,924
«Але, где мое выступление?»: путинистка Матвиенко публично опозорилась в Совфеде РФ

Видеофакт.

Скандально известная спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко опозорилась во время пленарного заседания.

Видео с ее конфузом случайно опубликовало у себя в Telegram-канале пропагандистское агентство РИА «Новости», однако вскоре оно было оттуда удалено.

Дело в том, что во время открытия заседания Матвиенко, известная также из-за злоупотребления алкоголем как «Валька-стакан», не смогла найти текст своего выступления, а выступать без бумажки оказалась неспособной.

«Одну секундочку. Не могу найти выступление. Але, где мое выступление?», — оконфузилась российский сенатор, после чего даже обратилась к Богу, чтобы тот помог найти ее текст.

В итоге слово пришлось взять первому вице-спикеру Андрею Яцкину, а сама Матвинеко и вовсе убежала из президиума.

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