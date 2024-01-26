Средняя температура в Беларуси до конца века вырастет на 4,2 градуса 1 26.01.2024, 12:37

Количество осадков при этом увеличится в зимний и весенний периоды.

Средняя температура в Беларуси до конца века вырастет еще на 4,2 градуса. Об этом рассказал в Доме прессы главный научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси Валерий Хомич. По его словам, на 4,2 градуса средняя температура вырастет сверх тех 1,3 градуса, на которые она уже увеличилась.

Количество осадков при этом увеличится в зимний и весенний периоды на 22–55 % и 22–36 %, соответственно, в зависимости от сценария, по которому пойдет изменение климата.