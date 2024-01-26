«Я вас найду и проведу сеанс психотерапии по формату 19 века» 1 26.01.2024, 12:48

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Какие драмы разворачиваются в белорусских подъездах.

Домовые чаты помогают решить многие проблемы. Но не все жильцы в них состоят. Поэтому некоторые соседи вынуждены озвучивать свои претензии через другие каналы связи, в частности, записки на дверях и в лифтах (а в редких случаях — через хитрые перформансы). Сообщениями, которые выплеснули в подъезд минчане, поделились читатели Onliner.by .

В прошлом году в одной из многоэтажек Сухарево параллельно разворачивались две драмы: в одной семье (по всей видимости) страшно ругались в любое время суток, во второй из-за этого не могли нормально отдыхать. Чужой конфликт, без спроса залезающий на соседскую территорию, материализовался на бумаге. «Не уважаемые соседи предположительно сверху! Я больше не планирую работать бесплатным семейным психологом. У вас три варианта: спуститься за реквизитами моей карты, заткнуться самостоятельно, развестись. Внимание: еще один раз я проснусь или не смогу заснуть из-за вашего очередного скандала, я вас найду и проведу сеанс психотерапии по формату 19 века», — разъяснил разгневанный жилец (что бы это ни значило).

В другой многоэтажке образовалась другая проблема. Согласитесь, не всем приятно, когда в общем тамбуре хранятся чьи-то личные вещи. Но, если что-то не устраивает, это можно обсудить с жильцами расположенных рядом квартир и прийти к взаимопониманию. Однако сосед нашей читательницы решил подавать странные «знаки».

«У нас с соседями случился конфликт. Вместо того чтобы сказать мне или написать в общедомовом чате, что их не устраивает стоящая обувь возле моей двери в общем коридоре, они (соседняя квартира) начали подавать сигналы. А именно: складировать мужские носки возле моей двери. Кучки из носков всегда были разных размеров. Это продолжалось в течение полугода. В подаче этих сигналов сосед потом признался сам в чате дома», — описывает бытовые страсти минчанка.

Завершим сегодняшнюю подборку запиской из многоэтажки по улице Водолажского.

«Дом у нас относительно новый, 2011 года постройки. Ни разу никаких собачьих „дел“ я в лифте не видела. Да и вообще у нас чисто (товарищество), убирает уборщица качественно. И, зайдя утром в лифт, было крайне неприятно такое увидеть. Даже с учетом того, что домашних животных в нашей семье нет», — делится читательница.