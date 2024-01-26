Где же «аналогов нет»? Почему Эрдоган не купил? Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

26.01.2024, 12:53

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Путину вместе с верным Песковым придется стать к станку.

После того, как парламент Турции «дал зеленый свет» вступлению Швеции в НАТО, совершенно не скрепные новости пришли из Америки.

Старина Джо призвал конгресс немедленно одобрить продажу истребителей F-16 Турции. Считается, что «процесс пойдет» после того, как Турция окончательно примет решение по Швеции и НАТО. И вот все завершилось – Эрдоган утвердил голосование турецкого парламента. Последнее препятствие пало.

Интересно понять масштабы предполагаемой сделки. Это примерно $20 млрд – собственно истребители F-16 и комплекты модернизации к ним.

Но вот вопрос к великим победителям из российской власти, с которыми якобы «большинство человечества», и к их сторонникам в нашей стране: что же это Эрдоган так добивался F-16? Даже не современного F-35.

Что же ваши «аналогов нет» военные самолеты не захотел покупать, когда вы с ним как бы дружили? В чем причина? В том, что даже F-16 лучше их? Так это, извините, предыдущее поколение. Неужели… Неужели… Как же тогда вы собираетесь побеждать НАТО?

Можно, конечно, направить Медведева на авиационные заводы, чтобы ударным трудом «улучшить, углубить, увеличить». Но, думаем, даже если сам Путин к станку встанет вместе с верным Песковым, это не поможет.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»