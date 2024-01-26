ГУР: В день падения Ил-76 должен был состояться один из крупнейших обменов пленными 26.01.2024, 13:00

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Украинская разведка сообщила новую информацию.

На 24 января 2024 года был запланирован обмен пленными между Украиной и Россией. Он должен был быть одним из самых больших за все время полномасштабной войны.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Это должен быть один из крупнейших обменов за историю полномасштабной войны. И можно сказать, что он должен быть юбилейный - 50-й, но, к сожалению, не состоялся», - сказал Юсов в эфире телемарафона.

При этом он не стал уточнять, сколько именно украинцев должны были вернуться домой.

Что касается списков украинских военнопленных, опубликованных российскими пропагандистами, представитель ГУР сказал, что информация изучается. Также идет коммуникация с семьями пленных.

«То есть списки, которые появляются от источников российской пропаганды, они появляются для того, чтобы вызвать реакцию. Комментировать их (списки - ред.) мы не будем», - добавил Юсов.

По его словам, если РФ официально захочет обнародовать списки, то это должна сделать через структуры, которые занимаются работой с военнопленными - Министерство обороны, спецслужбы, гуманитарный штаб и т.д.

«Конечно, тогда будут официальные комментарии. Сейчас это намеренная информационно-психологическая работа врага», - подчеркнул представитель украинской разведки.

Юсов добавил, что в ООН не могут точно установить, кто был на борту российского военного самолета Ил-76.

«Сегодня мы обычно все ждали заседания Совбеза ООН. И, собственно, даже заместитель генерального секретаря ООН заявила, что Организация объединенных наций не может точно установить, находились ли на борту российского военного самолета Ил-76 украинские военнопленные», – заявил представитель Главного управления разведки.

Он добавил, что РФ не предоставило понятных доказательств, подтверждающих его версию событий.

«Вместо этого мы можем повторить и констатировать, что речь идет о военном самолете, который неоднократно перевозил российское оружие и вражеский личный состав. Также Россия не сообщала Украине, что этим самолетом будут транспортировать украинских военнопленных», – заявил Юсов.

Тем временем заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Украину не проинформировали о перевозке военнопленных в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области.

По ее словам, есть факты, свидетельствующие об использовании украинцев как живого щита для прикрытия транспортировки боекомплекта, который используется для атак по украинским городам.

По словам Гайовишин, 24 января должен был состояться очередной обмен пленными между Украиной и Россией, но этого не произошло. При этом украинская сторона своевременно доставила пленных оккупантов в согласованное место, где они в безопасности ждали обмена.

Падение Ил-76 и сорванный обмен пленными

Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76.

СМИ со ссылкой на Генштаб сообщили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Ряд российских СМИ распространили заявления российских чиновников о том, что на борту Ил-76 якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен.

В ГУР подтвердили лишь то, что на 24 января планировался обмен пленными и он пока не происходит.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями украинского общества. Президент подчеркнул, что нужно установить четкие факты в инциденте.

США в тесном взаимодействии с Украиной проводят расследование крушения Ил-76 в Белгородской области, чтобы установить все факты инцидента. При этом РФ делает все, чтобы усложнить возможность проверки данных, а полагаться на хоть какое-то независимое освещение ситуации невозможно, ведь в России отсутствуют свободные СМИ.