В Минске силовики задержали мастера минского колледжа 2 26.01.2024, 13:04

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«Угрожал физической расправой милиционеру».

В Минске силовики задержали 39-летнего мастера производственного обучения столичного колледжа, сообщает телеграм-канал столичной милиции.

В милиции заявили, что он «в одном из деструктивных телеграм-чатов опубликовал в адрес сотрудника Советского РУВД столицы угрозы физической расправы».

Против него возбудили уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении сотрудника МВД, ему грозит до семи лет лишения свободы.

«В настоящее время проверяется причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений», — заявили силовики.

С ним также опубликовали «покаянное» видео.