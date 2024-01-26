В Минске силовики задержали мастера минского колледжа

В Минске силовики задержали мастера минского колледжа2
- 26.01.2024, 13:04
- 1,382
«Угрожал физической расправой милиционеру».
В Минске силовики задержали 39-летнего мастера производственного обучения столичного колледжа, сообщает телеграм-канал столичной милиции.
В милиции заявили, что он «в одном из деструктивных телеграм-чатов опубликовал в адрес сотрудника Советского РУВД столицы угрозы физической расправы».
Против него возбудили уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении сотрудника МВД, ему грозит до семи лет лишения свободы.
«В настоящее время проверяется причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений», — заявили силовики.
С ним также опубликовали «покаянное» видео.