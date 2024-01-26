«Вместо Абельской»: что стало причиной замены Пиневича на Ходжаева 26.01.2024, 13:24

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Александр Ходжаев

О диссертации нового министра ходят анекдоты.

Александр Лукашенко 25 января назначил 43-летнего Александра Ходжаева новым министром здравоохранения. До этого более трех лет должность занимал Дмитрий Пиневич.

«Радыё Свабода» связалась с инициативой «Белые халаты», чтобы поинтересоваться: кто же такой Александр Ходжаев и чего от него ждать на посту министра?

«Про Александра Ходжаева как врача известно мало, он защитил диссертацию с весьма сомнительной методологией - эта история ходила как анекдот в врачебной среде. Вы представьте, как технически это может выглядеть - психиатрия во время родов», - говорят в «Белых халатах».

В инициативе врачей говорят, что начинал Александр Ходжаев вовсе не как психиатр, а как патологоанатом. По словам собеседников, такое радикальное изменение специализации - явление нечастое, но нормальное. «Просто человек понял, что это не его», - объясняют врачи.

«Белые халаты» также утверждают, что Александр Ходжаев практически все время занимал должность менеджера в сфере здравоохранения.

«Мы не можем утверждать, что его карьерный рост связан с отцом Валерием Ходжаевым, который в свое время был первым министром здравоохранения, однако такой вывод напрашивается сам. Его отец зарекомендовал себя как чрезвычайно злопамятный и мстительный человек. Когда он занял пост заместителя министра, то начал мстить коллегам, с которыми у него были личные счеты», - рассказывают в врачебной инициативе.

Что касается работы Ходжаева в РНПЦ психического здоровья в Новинках, куда его назначили в мае 2021 года, то отзывы оттуда тоже не лучшие.

«С его приходом начались репрессии и увольнения, из центра уходили не только врачи, но и средний медперсонал, поскольку условия работы становились невыносимыми. Никаких значимых проектов под руководством Ходжаева не реализовано, с точки зрения науки центр вообще незаметен, оттуда ушли все яркие специалисты», - говорят в «Белых халатах».

Об отставке же Пиневича, по словам врачей, слухи ходили уже довольно давно.

«Однако основным претендентом на должность называлась Ирина Абельская. С этим связывали республиканскую проверку, которая ездила по стране. Возможно, увиденное дало понять, что здравоохранение-это не такое уютное место, как было во времена Людмилы Постоялко (бывшая министр, мать Ирины Абельской. - РС). И это заставило поменять планы и назначить аналог Караева и в здравоохранение», - говорят «Белые халаты».

В инициативе убеждены, что Александр Ходжаев ради сохранения позиции пойдет на все.

«Его компетентность как менеджера или врача-практика чрезвычайно сомнительные», - резюмировали собеседники.