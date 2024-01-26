Z-пропагандист Марков «прозрел» и обвинил Кремль в фашизме 26.01.2024, 13:31

В приговоре Гиркину одиозный политолог увидел зловещую нумерологию.

В рядах «ультрапатриотов» России произошел раскол из-за того, что суд РФ отправил на 4 года в тюрьму чекиста Игоря Гиркина (Стрелкова), который стоял у истоков агрессии против Украины.

Z-политолог Сергей Марков в ответ начал обвинять режим Путина в «фашизме».

С дерзким заявлением Марков выступил на своем канале в Telegram 26 января. Реакция кремлевской пропаганды была мгновенной, передает Диалог.UA.

Марков заподозрил, что Стрелкова засадили в тюрьму «фашисты».

«Стрелков. Нумерология. Приговор оглашен 25 января. А у Стрелкова был «комитет 25 января». В кабинете 404. А так называют сбой, ошибку… Оглашен приговор в 14:00. А цифра 14 сакральная для современного фашизма, так как есть некие фашистские 14 принципов белого человека. Приговор оглашался 88 секунд. 88 - это тоже сакральная цифра для фашизма, (...) в 88 зашифрованы «Хайль Гитлер» - фашистское приветствие… Вся эта нумерология - реальный факт. Некоторым можно и с ума сойти», - написал Марков.

Судя по всему, российский «политолог» настолько профессионал в своем деле, что даже не понимает разницы между нацизмом и фашизмом. Детали, которые он озвучивает, относятся именно к нацистской идеологии.

Еще сильнее возмутило Маркова то, что Стрелков, стоявший у истоков войны с Украиной, получил приговор 25 января - в день рождения украинского лидера Владимира Зеленского.

«Как подарок ему?» - задался вопросом Марков.

Марков моментально подвергся травле со стороны кремлевской пропаганды. Z-ведущий Борис Якеменко обвинил политолога в алкоголизме и проблемах с головой.

Его заявление перепостил топовый Z-пропагандист РФ Владимир Соловьев. «Если хотите посмотреть, как выглядит шизофрения на почве алкоголизма, вам сюда. К Маркову. Врачам-наркологам вход вне очереди», - говорится в этом сообщении.

Напомним, что Стрелков вчера был приговорен судом РФ к 4 годам тюрьмы по экстремистской статье.