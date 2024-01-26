БМП «Брэдли» и рой ударных дронов уничтожили штурмовую группу оккупантов под Авдеевкой

БМП «Брэдли» и рой ударных дронов уничтожили штурмовую группу оккупантов под Авдеевкой2
- 26.01.2024, 13:34
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Бой ВСУ с россиянами показали на видео.
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Авдеевском направлении отразили вражеский штурм с помощью БМП «Брэдли» и ударных БПЛА.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Бутусов плюс».
Бойцы 47-й бригады продемонстрировали слаженное взаимодействие пехоты, экипажа БМП «Брэдли» и целого роя ударных БПЛА, что не оставило никаких шансов оккупантам на штурм украинских позиций.